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Шольц розкрив подробиці перемовин з путіним – Bild

28 серпня 2023, 17:21
Шольц розкрив подробиці перемовин з путіним – Bild
Фото: Главком
Переговори між Шольцом і путіним відбулися 4 березня 2022 року – на дев'ятий день повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкрив подробиці перемовин з російським диктатором володимиром путіним, які відбулися 4 березня 2022 року.

Про це він розповів у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє видання Bild з посиланням на стенограми розмови очільників Німеччини та Франції, доступ до якої отримав журналіст Штефан Ламбі.

"Дещо турбує мене більше, ніж переговори: путін зовсім не скаржиться на санкції. Я не знаю, чи робив він це в розмові з вами. Але він взагалі не згадував про санкції", – сказав Шольц Макрону.

Французький лідер відповів: "І мені теж".

Канцлер Німеччина зазначив, що путін нав’язував своє бачення України:

"Він розповів мені про всі свої ідеї щодо того, як знайти компроміс. Він говорив про демілітаризацію, денацифікацію".

Після цього, за його словами, путін "попросив мене, щоб Крим був визнаний частиною росії", а також незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Коли я запитав його, чи можлива зустріч щодо України, рано чи пізно, з вами, мною, Зеленським і з ним, путіним, він не відмовився повністю. Але він назвав дві умови. По-перше, це не повинно бути приводом для припинення вогню. Потім він говорив тільки про нас трьох: ви, я і він. Без Зеленського", – розповів Шольц.

війна в Україніросія окупантиПутінШольцмирнімирні переговори

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