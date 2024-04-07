Шольц розповів, коли путін захоче припинити війну проти України – Reuters
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли путін зрозуміє, що не може виграти її. Про це політик заявив під час виступу на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті.
Про це пише Reuters.
"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", – заявив Олаф Шольц.
Канцлер нагадав, що Німеччина виділила до цього часу Україні військової підтримки на €28 мільярдів.
Олаф Шольц наголосив, що підтримка Заходом України є "ключем до відновлення миру" в Європі.
"Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки це буде необхідно", – сказав очільник уряду Німеччини.
Канцлер Німеччини зауважив, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між росією та НАТО, є те, що він назвав "ефективним стримуванням".