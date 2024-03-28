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Шольц розповів, коли востаннє спілкувався з путіним

28 березня 2024, 15:57
Шольц розповів, коли востаннє спілкувався з путіним
Олаф Шольц
"Наш останній телефонний дзвінок був у грудні 2022 року – до цього ми спілкувалися частіше", - зауважив Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що не спілкувався з главою кремля путіним від грудня 2022 року.

Про це він розповів виданню Markische Allgemeine.

"Наш останній телефонний дзвінок був у грудні 2022 року – до цього ми спілкувалися частіше", – сказав Шольц.

За кілька днів до того, як росія почала свою повномасштабну війну в лютому 2022 року, Шольц відвідав путіна в москві, де вони сиділи за довгим столом.

"За кілька днів до війни ми дуже довго розмовляли особисто в москві. Пам'ятаєте той довгий стіл, за яким мені доводилося сидіти з ним, бо він був стурбований коронавірусом? Ми обговорювали це більше чотирьох годин", – пригадав Шольц.

Він додав, що рішення про припинення війни перебуває у руках путіна.

"Дозвольте мені дуже чітко сказати одне: мир можливий у будь-який час. путін просто повинен припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська", – зазначив канцлер. 

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