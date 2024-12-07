Шольц розраховує укласти мирний план для України за участю Трампа

Про такі наміри він заявив після телефонної розмови з новообраним президентом США.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц "сподівається" на спільну стратегію миру в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це він сказав в інтерв'ю газетам німецької пресгрупи Funke, передає Le Monde.

"Я вже мав тривалу телефонну розмову з майбутнім американським президентом. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо розробити спільну стратегію для України, щоб покласти край конфлікту", - наголосив Шольц.

За його словами, жодних питань не має вирішуватись "через голови українців".