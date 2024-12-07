Шольц розраховує укласти мирний план для України за участю Трампа
07 грудня 2024, 10:15
Олаф Шольц
Про такі наміри він заявив після телефонної розмови з новообраним президентом США.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц "сподівається" на спільну стратегію миру в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
Про це він сказав в інтерв'ю газетам німецької пресгрупи Funke, передає Le Monde.
"Я вже мав тривалу телефонну розмову з майбутнім американським президентом. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо розробити спільну стратегію для України, щоб покласти край конфлікту", - наголосив Шольц.
За його словами, жодних питань не має вирішуватись "через голови українців".
"Мій головний принцип залишається незмінним: нічого не повинно вирішуватися через голови українців. Я знову чітко дав це зрозуміти президенту Зеленському під час мого візиту до Києва на початку цього тижня", - додав Шольц в інтерв'ю.
У виданні нагадали, що такі заяви канцлера Німеччини пролунали перед прибуттям до Парижу багатьох лідерів на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері. Таким чином це може стати приводом для дипломатичних заходів, а також можливої першої зустрічі між Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським після результатів виборів у США, куди їх обох запросив лідер Франції Еммануель Макрон.