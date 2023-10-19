Шольц шокований цинізмом заяви путіна про війну в Ізраїлі – Bild
Німецький канцлер Олаф Шольц обурений заявою російського президента-диктатора владіміра путіна про війну в Ізраїлі.
Про це пише німецьке видання Bild.
Під час візиту до Пекіна очільник кремля путін відреагував на ракетний удар по лікарні у Секторі Газі і засудив дії Ізраїлю, натомість підтримував бойовиків терористичного угруповання Хамас.
Журналісти видання зазначають, що Шольц "обурений, що путін з усіх людей, які ведуть жорстоку війну проти України, скаржиться на жертви серед цивільного населення".
"Більш цинічним це справді не буває", - додав німецький політик.