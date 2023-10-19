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Шольц шокований цинізмом заяви путіна про війну в Ізраїлі – Bild

19 жовтня 2023, 16:25
Шольц шокований цинізмом заяви путіна про війну в Ізраїлі – Bild
Фото: Главком
Шольц шокований, що путін "скаржиться на жертви серед цивільних", водночас веде жорстоку війну в Україні.

Німецький канцлер Олаф Шольц обурений заявою російського президента-диктатора владіміра путіна про війну в Ізраїлі.

Про це пише німецьке видання Bild.

Під час візиту до Пекіна очільник кремля путін відреагував на ракетний удар по лікарні у Секторі Газі і засудив дії Ізраїлю, натомість підтримував бойовиків терористичного угруповання Хамас.

Журналісти видання зазначають, що Шольц "обурений, що путін з усіх людей, які ведуть жорстоку війну проти України, скаржиться на жертви серед цивільного населення".

"Більш цинічним це справді не буває", - додав німецький політик. 

ІзраїльПутінШольцвійна в Україніросія окупанти

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