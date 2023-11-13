Шольц сказав, коли будуть можливі переговори з рф
Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий вести переговори з російським диктатором путіним, але за умови виведення його окупаційних військ з території України.
Про це заявив Олаф Шольц в інтерв'ю газеті Heilbronner Stimme.
Він наголосив, що агресія росії проти України - це "повернення імперіалізму до Європи".
"путін планував свою кампанію так, щоби завоювати країну протягом двох тижнів. Це не спрацювало. Але Україна також відвоювала багато територій. росію необхідно змусити зробити крок назад", - сказав Шольц.
Канцлер також зазначив, що "у кращому випадку Україна досягне успіху, а путін - ні".
Шольц розповів, що вже вів переговори з путіним і зробить це знову у майбутньому, але є умова.
"Проте переговори вимагають рішучого кроку від росії. Це виведення військ (з України - ред.)", - наголосив канцлер Німеччини.
Німецький канцлер Олаф Шольц нещодавно заявив, що не бачить ознак того, що рф виводитиме свій окупаційний контингент з України та припинить агресивну війну.
"Ми маємо бути готовими до того, що війна може тривати дуже довго", - сказав він на конференції Бундесверу в Берліні.
При цьому глава уряду ФРН зазначив, що ця війна рф проти України ведеться набагато триваліший час, ніж представляв російський диктатор владімір путін, починаючи повномасштабне вторгнення.
У цьому контексті Шольц зауважує, що не є песимістом щодо здатності Сил оборони України давати відсіч загарбникам.
Також він звернув увагу на важливість розвивати стійкість і захищати власну інфраструктуру від атак.