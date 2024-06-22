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ПОЛІТИКА

Шольц стримано прийняв Орбана в Берліні

22 червня 2024, 10:07
Шольц стримано прийняв Орбана в Берліні
Олаф Шольц
Орбан приїздив до німецького колеги подивитися футбол.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Берліна напередодні старту головування його країни в  Раді ЄС у найближчі шість місяців.

Як пише Euronews, Орбан відвідав Штутгарт і у середу сидів поруч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом на футбольному матчі Євро-24 Німеччина – Угорщина, однак темою їх зустрічі була не політика.

Це вже другий випадок поспіль, коли Орбан відвідує Шольца в Берліні без прес-конференції чи прийому з військовими почестями – формальності, яка зазвичай надається під час державних візитів.
Незважаючи на те, що президентство в Раді ЄС не передбачає значних повноважень, саме головуюча країна обирає, які теми будуть головними в тижневому порядку денному в Брюсселі, а які є неважливими.

Теми, які, ймовірно, будуть ключовими для уряду Орбана, включають вступ інших держав-членів ЄС, зокрема Сербії, Молдови та України. Угорський лідер також висловив зацікавленість в інтеграції держав Західних Балкан, частково через дружбу з Сербією. І Орбан, і сербський лідер Александар Вучич вважаються союзниками російського лідера владіміра путіна.

Орбан перебуває у європейському списку неблагонадійних  країн через міграційну політику Угорщини та антиукраїнську позицію, але, незважаючи на холодний прийом, Шольц таки зумів викроїти час, щоб зустрітися з Орбаном упродовж насиченого зустрічами та подіями дня.

Наступного  тижня угорський лідер планує відвідати Італію, щоб зустрітися з Джорджією Мелоні. Наприкінці місяця будуть прийняті рішення щодо найвищих посад в ЄС. Щонайменше 15 із 27 лідерів ЄС мають підтримати кандидатів на наступні п’ять років.

Віктор ОрбанОлаф Шольц

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