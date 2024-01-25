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Шольц таємно сподівається на перемогу Трампа під час виборів – Bild

25 січня 2024, 17:53
Шольц таємно сподівається на перемогу Трампа під час виборів – Bild
За інформацією видання, лідерство Трампа зможе посилити запит у німецького суспільства на кандидатуру "досвідченого канцлера".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц таємно сподівається на перемогу експрезидента США Дональда Трампа на виборах, які відбудуться в листопаді цього року. Зазначається, що погіршення відносин між Євросоюзом та Трампом може добре позначитися на рейтингу Шольца.

Про це заявив німецький політичний експерт Вернер Патцельт у коментарі BILD.

За його словами, чим гірше президент США буде налаштований до європейських країн, тим більше потрібен буде канцлер Німеччини, який має досвід. 

"У внутрішній політиці "образ ворога" у вигляді Трампа окрилює Шольца, особливо всередині його власної партії та серед традиційних виборців СДПН", — наголосив експерт.

Патцельт зауважив, що Шольц, ймовірно, може себе уявити в ролі рятівника ЄС від "ворожого Трампа" та використати схоже протиставлення під час підготовки до майбутніх виборів в Європарламент. 

За інформацією видання, лідерство Трампа зможе посилити запит у німецького суспільства на кандидатуру "досвідченого канцлера". Завдяки цьому буде збільшено шанси Шольца та його партії для збереження влади під час парламентських виборів в 2025 році. 

"Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус також міг би позитивно виділитися на тлі Трампа, який дедалі менше хоче захищати Європу", — сказав фахівець.

Своєю чергою колишній очільник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер наголосив, що наразі не визначено політичний курс Трампа.

"Я рекомендую не впадати в стан шоку до виборів у листопаді, як кролик перед змією, щодо того, чи США скоротять свою підтримку України при президентові Трампі. Згадаймо: не Барак Обама і не Джо Байден були першими, хто відправив в Україну летальну зброю. Це сталося за часів президентства Дональда Трампа", — нагадав Ішингер. 

 

війна в Україніросія окупантиШольцВибори в СШАТрамп

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