Шольц упевнений у підтримці Трампом рішення щодо Taurus для України

Він повторив свою відмову від постачання крилатих ракет Taurus Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що обраний президент США Дональд Трамп підтримає його рішення щодо Taurus для України. Канцлер проти передачі ракет.

Про це пише Spiegel.

Він повторив свою відмову від постачання крилатих ракет Taurus Україні. Шольц заявив, що для нього було б "неправильним рішенням" постачати зброю, яка може досягти вглиб території росії.

На думку канцлера Німеччини, його рішення підтримав би Трамп щодо Taurus.

"Якщо я правильно розумію, то це оцінюватиметься аналогічним чином, наприклад, у трансатлантичній співпраці в майбутньому, наприклад. Принаймні, саме так я зрозумів президента Трампа в його нещодавніх інтерв'ю", - сказав Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче зустрітись у Вашингтоні з обраним президентом США Дональдом Трампом "якомога швидше" після його інавгурації 20 січня. За словами джерел, зустріч може відбутись до федеральних виборів у Німеччині, які заплановані на 23 лютого.

Джерела вказують, що Шольца наразі не запросили на інавгурацію Трампа, яка запланована 20 січня, хоча раніше запрошення надіслали китайському лідеруСі Цзіньпіну. За словами прессекретарки республіканця Каролайн Левітт, також запрошення отримали лідери держав та урядів інших країн.