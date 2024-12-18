Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Шольц упевнений у підтримці Трампом рішення щодо Taurus для України

18 грудня 2024, 15:43
Шольц упевнений у підтримці Трампом рішення щодо Taurus для України
Він повторив свою відмову від постачання крилатих ракет Taurus Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що обраний президент США Дональд Трамп підтримає його рішення щодо Taurus для України. Канцлер проти передачі ракет.

Про це пише Spiegel.

Він повторив свою відмову від постачання крилатих ракет Taurus Україні. Шольц заявив, що для нього було б "неправильним рішенням" постачати зброю, яка може досягти вглиб території росії.

На думку канцлера Німеччини, його рішення підтримав би Трамп щодо Taurus.

"Якщо я правильно розумію, то це оцінюватиметься аналогічним чином, наприклад, у трансатлантичній співпраці в майбутньому, наприклад. Принаймні, саме так я зрозумів президента Трампа в його нещодавніх інтерв'ю", - сказав Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче зустрітись у Вашингтоні з обраним президентом США Дональдом Трампом "якомога швидше" після його інавгурації 20 січня. За словами джерел, зустріч може відбутись до федеральних виборів у Німеччині, які заплановані на 23 лютого.

Джерела вказують, що Шольца наразі не запросили на інавгурацію Трампа, яка запланована 20 січня, хоча раніше запрошення надіслали китайському лідеруСі Цзіньпіну. За словами прессекретарки республіканця Каролайн Левітт, також запрошення отримали лідери держав та урядів інших країн.

війнаДональд ТрампОлаф ШольцTaurus

Останні матеріали

Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Політика
Вдячність Україні – 2024. Чому американці у величезному боргу перед нею – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 14:10
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Політика
Тайвань і Україна. Як вивчаються правильні уроки – Мік Раян
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 11:43
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Політика
Не Сирський чи Зеленський. Ведуть боротьбу і здобувають перемоги солдати на фронті – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 грудня 2024, 08:59
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Політика
США повинні переглянути основи геостратегії. Як і з ким повернутися до принципів жорсткої сили у геополітиці – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 16:20
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Cуспільство
Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат у першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп'янськом гаряче – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 11:51
Про
Політика
Про "Трампомасковію" в Америці. Нова назва для нового режиму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 грудня 2024, 08:01
Спочатку лунає сигнал тривоги, потім потужний вибух... А потім вогняна куля знищує Вестмінстер – Daily Mail
Політика
Спочатку лунає сигнал тривоги, потім потужний вибух... А потім вогняна куля знищує Вестмінстер – Daily Mail
Переклад iPress – 16 грудня 2024, 15:27
Трамп і
Політика
Трамп і "відмова" від України. Не будьте надто мрійливими щодо його слів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 грудня 2024, 12:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється