Шольц узгодив дзвінок путіну з Байденом, Макроном і Стармером – Bild

18 жовтня в Берліні у форматі "четвірки" зустрілися лідери США, Великої Британії, Франції та Німеччини

Телефонна розмова між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та російським диктатором путіним була узгоджена з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном. Президент України Володимир Зеленський також був поінформований.

Про це повідомляє Bild.

За даними видання, 18 жовтня в Берліні у форматі "четвірки" зустрілися лідери США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Шольц прагнув зрозуміти, чи готовий путін до переговорів.

Також Bild пише, що розмова велася німецькою мовою, якою путін добре володіє. Проте він відповідав російською, через що Шольцу все ж знадобився перекладач.