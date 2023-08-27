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ПОЛІТИКА

Шольц відкидає заклики до збільшення видатків на допомогу зростання економіки Німеччини

27 серпня 2023, 13:28
Шольц відкидає заклики до збільшення видатків на допомогу зростання економіки Німеччини
Впевненість німецького бізнесу зазнала чергового удару в серпні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклики до збільшення федеральних витрат, що фінансуються за рахунок боргів, для стимулювання зростання економіки і заявив, що країна має хороші позиції, попри її нинішній слабкий економічний стан. 

Про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, найбільша економіка Європи має найкращі передумови для того, щоб гарантувати перебування “у вищій лізі і через 10, і через 20, і через 30 років".

Лідер соціал-демократів сказав, що Німеччину "не треба зневажати як місце для ведення бізнесу", а навпаки, вона має хороші економічні перспективи.

Міністерство економіки Німеччини нещодавно заявило, що готує допомогу на суму близько 20 мільярдів євро (22 мільярди доларів) для підтримки розвитку місцевого виробництва напівпровідників у найближчі роки за рахунок грошей із позабюджетного Фонду клімату та трансформації.

Коментарі Шольца з'явилися на наступний день після того, як дані про ділову довіру показали, що Німеччина зазнала ще одного удару в серпні, попри те, що економіка змогла вийти з рецесії у другому кварталі. 

Дані щодо Німеччини, яка протягом десятиліть була локомотивом європейського економічного зростання, заснованого на торгівлі, не зменшать занепокоєння ймовірності тривалого періоду слабкості. Німеччина є єдиною великою країною, чиє виробництво, за прогнозами, скоротиться цього року. 

Поточне зростання є "незадовільним", сказав Шольц.. Він додав, що Німеччина відчуває на собі основний тягар ослаблення світової економіки через залежність від експорту. 

Шольц відкинув критику про те, що проблеми Німеччини загострилися через небажання його уряду збільшувати дефіцит бюджету.

 "Я не впевнений, що Євросоюз насправді вважає, що ми повинні брати більше боргів", - сказав він, додавши, що за останні роки Німеччина взяла в борг сотні мільярдів євро, щоб пережити пандемію і пом'якшити наслідки російського вторгнення в Україну та пов'язаного з ним стрибка цін на енергоносії.

Він також відкинув заклики до субсидування цін на електроенергію для великого бізнесу, до чого закликали деякі законодавці. 

Німецька економіка скорочувалася або перебувала у стагнації протягом трьох кварталів поспіль через спад у великому виробничому секторі, а перебої у світовій торгівлі вдарили по традиційно сильному експортному сектору. Ця слабкість найбільшої економіки Європи викликала сумніви щодо здатності ЄЦБ продовжувати підвищувати ставку.

НімеччинаекономікаШольц

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