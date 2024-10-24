Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО
24 жовтня 2024, 21:55
Олаф Шольц
Німецький канцлер наголосив, що не змінить свою позицію.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти членства в НАТО країни, яка воює.
Про це повідомляє ZDF.
"Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством", – сказав канцлер.
За словами Шольца, Альянс ухвалив рішення щодо перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні. Тож наразі «немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього».
Канцлер вважає, що факт російської агресії вимагає виважених дій, які гарантують підтримку для України і водночас гарантують, що це не перетвориться на війну між рф і НАТО.
"Це те, де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не зміню її", – наголосив Шольц.