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Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО

24 жовтня 2024, 21:55
Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО
Олаф Шольц
Німецький канцлер наголосив, що не змінить свою позицію.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти членства в НАТО країни, яка воює.
 
Про це повідомляє ZDF.
 
"Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством", – сказав канцлер.
 
За словами Шольца, Альянс ухвалив рішення щодо перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні. Тож наразі «немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього».
 
Канцлер вважає, що факт російської агресії вимагає виважених дій, які гарантують підтримку для України і водночас гарантують, що це не перетвориться на війну між рф і НАТО.
 
"Це те, де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не зміню її", – наголосив Шольц.
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