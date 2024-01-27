Шольц відвідає Вашингтон, щоб обговорити з Байденом допомогу Україні – ЗМІ

Додаткова допомога США зупинилася через суперечки щодо імміграційної політики.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон у першій половині лютого для зустрічі з президентом США Джо Байденом, оскільки лідери прагнуть заручитися підтримкою для надання додаткової допомоги Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на двох неназваних посадовців.

Зустріч планується на тлі того, що США вичерпали наявні в Конгресі повноваження щодо надання допомоги Україні у боротьбі з російським вторгненням. Екстрений запит Білого дому на виділення 61 мільярда доларів застопорився на Капітолійському пагорбі, оскільки законодавці-республіканці вимагають поступок в імміграційній політиці. Наступного тижня Європейський Союз проводить спеціальний саміт для країн-членів, щоб домовитися про додатковий пакет підтримки у розмірі 50 мільярдів євро (близько 54,3 мільярда доларів – ред.).

За словами двох людей, знайомих з цим питанням, двостороння зустріч у Білому домі має відбутися протягом другого тижня лютого. У США та Німеччині не прокоментували цю інформацію для видання.

У грудні Шольц припустив, що війна росії проти України не закінчиться найближчим часом, а тому Німеччина має бути готова збільшити підтримку Києву на тлі вагань інших союзників.

Також канцлер зазначив, що нинішні обсяги допомоги Україні з боку союзників занадто малі. Європа має продемонструвати, що вона «тісно пов'язана з Україною, вона на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей». Шольц підкреслив, що ФРН зараз є «найсильнішим прихильником України після США» – на 2024-й передбачено постачання зброїта матеріалів від Берліна на суму 8 мільярдів євро.

Раніше повідомлялось, що республіканці в Сенаті намагаються забезпечити підтримку двопартійної "угоди про кордон", яка передбачає також виділення 60 мільярдів доларів для України попри те, що спротив цій угоді колишнього президента Дональда Трампа ускладнила її ухвалення.