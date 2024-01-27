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ПОЛІТИКА

Шольц відвідає Вашингтон, щоб обговорити з Байденом допомогу Україні – ЗМІ

27 січня 2024, 08:43
Шольц відвідає Вашингтон, щоб обговорити з Байденом допомогу Україні – ЗМІ
Фото: wikipedia
Додаткова допомога США зупинилася через суперечки щодо імміграційної політики.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон у першій половині лютого для зустрічі з президентом США Джо Байденом, оскільки лідери прагнуть заручитися підтримкою для надання додаткової допомоги Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на двох неназваних посадовців.

Зустріч планується на тлі того, що США вичерпали наявні в Конгресі повноваження щодо надання допомоги Україні у боротьбі з російським вторгненням. Екстрений запит Білого дому на виділення 61 мільярда доларів застопорився на Капітолійському пагорбі, оскільки законодавці-республіканці вимагають поступок в імміграційній політиці. Наступного тижня Європейський Союз проводить спеціальний саміт для країн-членів, щоб домовитися про додатковий пакет підтримки у розмірі 50 мільярдів євро (близько 54,3 мільярда доларів – ред.).

За словами двох людей, знайомих з цим питанням, двостороння зустріч у Білому домі має відбутися протягом другого тижня лютого. У США та Німеччині не прокоментували цю інформацію для видання.

У грудні Шольц припустив, що війна росії проти України не закінчиться найближчим часом, а тому Німеччина має бути готова збільшити підтримку Києву на тлі вагань інших союзників.

Також канцлер зазначив, що нинішні обсяги допомоги Україні з боку союзників занадто малі. Європа має продемонструвати, що вона «тісно пов'язана з Україною, вона на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей». Шольц підкреслив, що ФРН зараз є «найсильнішим прихильником України після США» – на 2024-й передбачено постачання зброїта матеріалів від Берліна на суму 8 мільярдів євро.

Раніше повідомлялось, що республіканці в Сенаті намагаються забезпечити підтримку двопартійної "угоди про кордон", яка передбачає також виділення 60 мільярдів доларів для України попри те, що спротив цій угоді колишнього президента Дональда Трампа ускладнила її ухвалення.

ШольцБайдендопомога Україні

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