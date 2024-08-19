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Шольц вперше прокоментував різке скорочення німецької допомоги Україні

19 серпня 2024, 21:33
Шольц вперше прокоментував різке скорочення німецької допомоги Україні
Олаф Шольц
Німецький канцлер прозоро натякнув, що Україні варто покладатися на доходи від заморожених російських активів.
Німеччина і надалі підтримуватиме Україну – за рахунок заморожених активів рф.
 
Про це заявив канцлер Олаф Шольц у своєму X (Twitter).
 
Так очільник німецького уряду не став напряму підтверджувати або спростовувати інформацію, озвучену німецькими ЗМІ – про те, що Берлін різко скоротить видатки на військову допомогу Україні. Однак у своїй заяві він зробив показовий акцент саме на використанні заморожених російських активів для фінансування потреб України. 
 
"Німеччина є і залишається найсильнішим прихильником України в Європі. І ми продовжуємо нашу підтримку: кредит у 50 мільярдів євро, який ми запускаємо з G7. Це дозволяє Україні масово закуповувати зброю. Вона може розвивати це", – написав Шольц.
Олаф Шольцвійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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