Шольц вперше прокоментував різке скорочення німецької допомоги Україні

Німецький канцлер прозоро натякнув, що Україні варто покладатися на доходи від заморожених російських активів.

Німеччина і надалі підтримуватиме Україну – за рахунок заморожених активів рф.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц у своєму X (Twitter).

Так очільник німецького уряду не став напряму підтверджувати або спростовувати інформацію, озвучену німецькими ЗМІ – про те, що Берлін різко скоротить видатки на військову допомогу Україні. Однак у своїй заяві він зробив показовий акцент саме на використанні заморожених російських активів для фінансування потреб України.

"Німеччина є і залишається найсильнішим прихильником України в Європі. І ми продовжуємо нашу підтримку: кредит у 50 мільярдів євро, який ми запускаємо з G7. Це дозволяє Україні масово закуповувати зброю. Вона може розвивати це", – написав Шольц.