Шольц вперше з грудня 2022 року може поговорити з путіним

При чому це може статися вже наступного місяця.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за майже два роки хоче провести телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним.

Про це пише Die Zeit з посиланням на джерела в урядових колах.

Вказано, що прохання про розмову поки не подавали. Однак розглядається можливість її проведення напередодні зустрічі країн G20 у Бразилії, запланованої на листопад.

Видання зазначило, що у разі проведення розмови Шольц стави би першим главою уряду, які найбільше підтримують Україну, який відновив контакти з Путіним. Востаннє Шольц розмовляв із диктатором у грудні 2022 року. Президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє розмовляли з путіним у 2022 році.

На початку вересня речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що Шольц без вагань поговорив би телефоном з путіним, якби вирішив, що час настав. Це він сказав на тлі останньої заяви політика про те, що слід пришвидшити мирні ініціативи для завершення російсько-української війни, хоча в німецькому уряді підстав для оптимізму немає.

Саміт G-20 відбудеться цього року 18-19 листопада в Ріо-де-Жанейро. Президент Бразилії Луїс Ігнасіо Лула да Сільва ще торік заявив, що запрошує Путіна до участі в саміті та гарантує його безпеку.

При цьому Бразилія є підписантом Римського статуту, тому мала б заарештувати путіна, коли він висадиться в країні. Адже Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт очільника кремля.