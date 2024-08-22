Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Шольц вважає, що українські війська навряд чи надовго залишаться в Курській області

22 серпня 2024, 11:11
Шольц вважає, що українські війська навряд чи надовго залишаться в Курській області
Олаф Шольц
Лідер Німеччини підкреслив, що Україна готувала операцію "дуже таємно і без зворотного зв'язку" зі своїми західними партнерами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Збройні Сили України, ймовірно, не залишаться надовго в Курській області рф.

Про це Шольц заявив під час візиту до Молдови, повідомляє Reuters.

Німецький канцлер вважає, що наступ ЗСУ на Курщині – "дуже обмежена в просторі та часі операція". Він уточнив, що не знає цього напевне, але "наразі це неможливо прокоментувати".
 
На думку Шольца, українські війська навряд чи надовго залишаться на території росії після їхнього наступу в Курській області.
 
Лідер Німеччини підкреслив, що Україна готувала операцію "дуже таємно і без зворотного зв'язку" зі своїми західними партнерами.
 
Водночас канцлер Німеччини залишив без відповіді питання про те, як він ставиться до використання в операції німецької техніки.

 

війна в Україніросія окупантиОлаф Шольц

Останні матеріали

Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Політика
Вторгнення? Яке вторгнення? Як путін применшує значення української наступальної операції на Курській дузі – Atlantic Council
Переклад iPress – 22 серпня 2024, 12:24
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Політика
Втрати росіян б'ють усі рекорди. ФСБ так ефективно проводить операції в Курську, що варто їм подякувати від ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 23:44
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Політика
Дилема Курської наступальної операції. Чи можуть Україна і росія продовжувати проводити дві великі наземні кампанії? – Мік Раян
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 15:45
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Політика
Десять днів у Курській області. Хронологія та аналіз – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 12:48
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Політика
Курська область. російський туман війни – Том Купер
Переклад iPress – 21 серпня 2024, 09:27
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Політика
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 16:37
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 10:47
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Політика
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 08:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється