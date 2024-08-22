Шольц вважає, що українські війська навряд чи надовго залишаться в Курській області

Лідер Німеччини підкреслив, що Україна готувала операцію "дуже таємно і без зворотного зв'язку" зі своїми західними партнерами.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Збройні Сили України, ймовірно, не залишаться надовго в Курській області рф.

Про це Шольц заявив під час візиту до Молдови, повідомляє Reuters.

Німецький канцлер вважає, що наступ ЗСУ на Курщині – "дуже обмежена в просторі та часі операція". Він уточнив, що не знає цього напевне, але "наразі це неможливо прокоментувати".

На думку Шольца, українські війська навряд чи надовго залишаться на території росії після їхнього наступу в Курській області.