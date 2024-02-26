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Шольц виступив проти передачі Україні ракет Taurus

26 лютого 2024, 17:11
Шольц виступив проти передачі Україні ракет Taurus
Фото: Главком
На його думку, це може втягнути його країну у війну з росією.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus. 

Про це повідомляє RND.

"Ми ні в якому разі не повинні бути пов’язані з цілями, яких досягає ця система. Тому це не наступний варіант на порядку денному. Ця ясність також необхідна. Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі призвести до участі у війні", - сказав Шольц.

Він пояснив, що ракети Taurus - це зброя дуже далекої дії, і "те, що роблять англійці та французи в плані контролю за цілями, неможливо зробити в Німеччині".

"Це знає кожен, хто мав справу з цією системою", - додав канцлер.

Шольц зазначив, що він "дуже роздратований відсутністю балансу між тим, що дійсно потрібно зараз, і дискусією про Taurus".

"Чого не вистачає Україні, так це боєприпасів на всі можливі довжини та відстані, але не принципово цього з Німеччини", - зазначив він.

Нагадаємо, Україна просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів, ще з минулого року.

Але німецький уряд відмовляється від передачі такого озброєння. За інформацією ЗМІ, проти виступає сам канцлер Олаф Шольц. Він переживає, що ЗСУ можуть використовувати німецькі ракети для ударів по території росії, що "зробить Німеччину стороною конфлікту".

 

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