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ПОЛІТИКА

Шольц: Захід не скидатиме путіна

21 серпня 2023, 10:43
Шольц: Захід не скидатиме путіна
Західний політикум, попри страхи російського лідера, не планує його скидати. путін "несе відповідальність за свою диктатуру".

російський диктатор владімір путін "дуже боїться" того, що країни заходу планують скинути його режим, але таких планів немає.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Deutsche Welle.

"Ми не плануємо зміну режиму (у росії). Хто де сидить, ми не вирішуємо", - сказав Шольц.

Він заявив, що лише сам путін "несе відповідальність за свою диктатуру". При цьому він вважає, що путіну необхідно змиритись з тим, що поруч із росією буде знаходитись Європейський Союз.

Шольц також пообіцяв, що прагнутиме не допустити прямого втягування Німеччини у війну в Україні.

Варто зазначити, що Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

війнаПутінШольц

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