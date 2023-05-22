Шольц: Захід підготовкою українських пілотів на F-16 посилає сигнал путіну

Рішення американського президента про підготовку пілотів на винищувачах F-16 - сигнал президенту рф путіну, що продовженням війни він не досягне своєї мети.

Таку заяву зробив канцлер ФРН Олаф Шольц, про це повідомляє канал Welt.

"Перш за все, це сигнал російському президенту, щоб він не сподівався, що зможе досягти своєї мети, просто ведучи війну, яка триватиме якомога довше. Союзники готові надавати довгострокову підтримку Україні", - сказав в своїй заяві німецький канцлер.

Німеччина не має літаків F-16, але зосереджена в основному на наданні Україні ППО, бронетехніки та важкої артилерії і тому зараз не йдеться про те, щоби Німеччина проводила навчання українських пілотів.

Олаф Шольц назвав головним пріоритетом, що партнери підтримують Україну в її захисті. Німеччина друга серед держав, які надають Україні фінансову, гуманітарну допомогу і зброю.

Шольф згадав, що останній оголошений пакет вартістю €2,7 млрд поставок, розрахований на цей і наступний рік.

Про погрози з боку москви через літаки - німецький політик сказав, вони лунали й раніше: "Важливо те, що ми діємо лише узгоджено один з одним, немає «національних» ініціатив, і ми дбаємо, щоби не дійшло до ескалації, яка призведе до війни між росією та НАТО".

Канцлер повторив вимогу до рф: припинити війну і вивести війська. Усіх інших він закликав не забувати про те, що Росія силою зброї намагається інкорпорувати значну частину України. Кремль не повинен досягти успіху в таких своїх планах, адже це порушує міжнародний мирний порядок і ставить під загрозу мир і безпеку у світі, підкреслив політик.