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Шольц закликав інші країни ЄС збільшити військову допомогу Україні у 2024 році

08 січня 2024, 20:59
Шольц закликав інші країни ЄС збільшити військову допомогу Україні у 2024 році
Фото: Главком
На думку німецького канцлера, поставки зброї для України є занадто малими.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати цього року більшу військову підтримку Україні, яка бореться з повномасштабною російською агресією.

Про це він сказав  після зустрічі з новим прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні, повідомляє   Handelsblatt.

На думку німецького канцлера, поставки зброї для України, заплановані до цього часу більшістю країн-членів ЄС, "у будь-якому випадку занадто малі".

"Тому я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на користь України", – додав він.

Шольц вважає, що найпізніше до наступного саміту 1 лютого Євросоюзу необхідно мати максимально точне уявлення про те, який внесок європейські партнери зроблять у підтримку України цього року.

"Європа повинна продемонструвати, що вона стоїть на боці України, на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей", – попередив він.

Канцлер Німеччини підкреслив, що його держава є найбільшим донором допомоги Україні після США й лише на цей рік заклала 8 мільярдів євро на постачання їй зброї та військового обладнання, не рахуючи гуманітарної та фінансової підтримки.

Як відомо, на тлі блокування додаткової допомоги Україні в Конгресі США й затримок зі схваленням чотирирічного плану підтримки Києва на 50 мільярдів євро в ЄС усе частіше лунають заклики до активнішої підтримки Києва у цьому році.

Німеччинавійна в Українівійськова підтримкаросія окупанти

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