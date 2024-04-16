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Шольц закликав Сі Цзіньпіна тиснути на путіна

16 квітня 2024, 17:33
Шольц закликав Сі Цзіньпіна тиснути на путіна
Олаф Шольц
Канцлер Німеччини прокоментував зустріч із китайським лідером і присвячені Україні обговорення.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував перемовини з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо України. 

Про це він написав у дописі в X (Twitter).

 Шольц написав, що вони мають згоду в бажанні розвивати зусилля щодо міжнародних мирних конференцій. Переговори між двома лідерами проходили в Китаї.

"Ми з лідером Сі погодилися, що Китай і Німеччина хочуть інтенсивно та позитивно координувати зусилля щодо сприяння проведенню конференції високого рівня в Швейцарії та майбутніх міжнародних мирних конференцій", – сказав Шольц. 

Він додав, що Китай має вплив на росію, тож закликав Сі тиснути на москву, щоб путін вивів війська.

Владімір ПутінОлаф Шольцвійна в Україніросія окупанти

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