Шольц закликав Сі Цзіньпіна тиснути на путіна

Канцлер Німеччини прокоментував зустріч із китайським лідером і присвячені Україні обговорення.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував перемовини з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо України.

Про це він написав у дописі в X (Twitter).

Шольц написав, що вони мають згоду в бажанні розвивати зусилля щодо міжнародних мирних конференцій. Переговори між двома лідерами проходили в Китаї.

"Ми з лідером Сі погодилися, що Китай і Німеччина хочуть інтенсивно та позитивно координувати зусилля щодо сприяння проведенню конференції високого рівня в Швейцарії та майбутніх міжнародних мирних конференцій", – сказав Шольц.

Він додав, що Китай має вплив на росію, тож закликав Сі тиснути на москву, щоб путін вивів війська.