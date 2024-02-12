Шольц закликав Захід терміново збільшити виробництво зброї

За його словами, це "терміново необхідно, адже ми живемо не в часи миру".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни різко збільшити виробництво зброї.



Про це повідомляє Stern.de

"Європейські партнери повинні об’єднати свої замовлення та забезпечити безпеку оборонної промисловості на наступні кілька десятиліть. Ми повинні перейти до великомасштабного виробництва озброєнь", - сказав Шольц.

За його словами, це "терміново необхідно, адже ми живемо не в часи миру".

"Агресивна війна росії в Україні та імперські амбіції, відкрито висловлені президентом путіним, є головною загрозою європейському мирному порядку. У цій ситуації діє наступне: якщо ви хочете миру, ви повинні успішно стримувати можливих агресорів", - зазначив канцлер Німеччини.

Таку заяву Шольц зробив під час церемонії відкриття нового заводу боєприпасів Rheinmetall в Унтерлюсі, Нижня Саксонія. Очікується, що після будівництва та фази запуску завод вироблятиме 200 000 артилерійських боєприпасів щорічно.