Шольц зателефонував Путіну: чим закінчилася розмова

Сьогодні,13 вересня, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом держави-агресорки Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

У повідомленні наголошується, що розмова з Путіним відбулася після телефонного дзвінка німецького канцлера до президента України Володимира Зеленським минулого тижня, 7 вересня. Також зазначається, що 90-хвилинна розмова з російським президентом була присвячена війні Росії проти України та її наслідкам.

"Враховуючи серйозність військової ситуації та наслідки війни в Україні, канцлер закликала президента Росії якнайшвидше знайти дипломатичне рішення на основі припинення вогню, повного виведення російських військ і поваги територіальної цілісності та суверенітету України. Федеральний канцлер наголосив, що будь-які подальші кроки Росії з анексії не залишаться без відповіді та не будуть визнані за жодних обставин", – зазначається у пресрелізі.

Шольц також закликав Путіна поводитися з полоненими відповідно до положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і забезпечити безперешкодний доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Стосовно ситуації на Запорізькій АЕС канцлер Німеччини наголосив на необхідності забезпечення безпеки електростанції. У цьому контексті Шольц закликав уникати будь-яких кроків ескалації та негайно впровадити заходи, рекомендовані у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Також повідомляється, що Шольц та Путін обговорили і світову продовольчу ситуацію, яка особливо напружена внаслідок російсько-української війни. Канцлер Німеччини підкреслила важливу роль зернової угоди під егідою ООН і закликала президента Росії не дискредитувати угоду і продовжувати її повну реалізацію.

"Канцлер і президент Росії домовилися продовжувати контакт", – зазначається у повідомленні.

Своєю чергою на сайті Кремля наразі немає повідомлення про розмову між Путіним та Шольцом.