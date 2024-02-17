Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Шольц завадив фон дер Ляєн стати майбутнім генеральним секретарем НАТО

17 лютого 2024, 11:22
Шольц завадив фон дер Ляєн стати майбутнім генеральним секретарем НАТО
Фото: Главком
Як пише видання, минулого року державний секретар США Ентоні Блінкен запропонував кандидатуру фон дер Ляєн на посаду генсека НАТО президенту Джо Байдену.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого року розглядалась як одна з найімовірніших кандидаток на посаду генерального секретаря НАТО, але канцлер Німеччини Олаф Шольц не дав згоди на її майбутнє призначення.

Про це повідомила Welt am Sonntag.

Як пише видання, минулого року державний секретар США Ентоні Блінкен запропонував кандидатуру фон дер Ляєн на посаду генсека НАТО президенту Джо Байдену. Байден звернувся з цією ідеєю до Шольца, але канцлер відкинув її.

Welt am Sonntag із посиланням на високопосадовців ЄС і дипломатів пише, що Шольц начебто вважав посаду керівника НАТО "надто важливою, щоб довірити її християнському демократу з Німеччини" (фон дер Ляєн є членкинею опозиційного Християнсько-демократичного союзу).

Також серед причин називали те, що посада голови Єврокомісії для канцлера ФРН грає меншу роль, ніж генсека Альянсу, і те, що Шольц нібито вважав мінусом у довгостроковій перспективі надто критичне ставлення фон дер Ляєн до рф.

Крім того, Welt am Sonntag вдалось дізнатись, що раніше в НАТО справді планували призначити наступним генеральним секретарем жінку.

Певний час США придивлялись до прем’єрки Данії Метте Фредеріксен, але вона непереконливо виступила під час візиту до Вашингтона у червні. Іншу кандидатку – прем’єрку Естонії Каю Каллас – теж відхилили через надмірно критичну позицію до росії.

Співрозмовники Welt am Sonntag сходяться на тому, що наступним генсеком НАТО призначать голову уряду Нідерландів Марка Рютте, який уже користується підтримкою понад 20 членів Альянсу. Питання, за даними співрозмовника Альянсу, хочуть вирішити до червня.

НАТОШольцФон дер Ляєн

Останні матеріали

Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Кінець позиції
Cуспільство
Кінець позиції "Зеніт". Доля Авдіївки вирішена, головне – убезпечити відхід ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 12:48
росія здатна піти на
Політика
росія здатна піти на "компроміс". Але лише заради нового удару – естонська розвідка
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 11:56
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Політика
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 08:37
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Політика
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 15:45
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція
Cуспільство
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція "Зеніт" – Том Купер
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 12:08
Кампанії в Україні: огляд за лютий 2024 року. російський наступ триває, Україна продовжує наносити стратегічні удари – Мік Раян
Cуспільство
Кампанії в Україні: огляд за лютий 2024 року. російський наступ триває, Україна продовжує наносити стратегічні удари – Мік Раян
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 09:29
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Cуспільство
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2024, 14:13
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється