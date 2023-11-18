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ПОЛІТИКА

Шольц заявив, що готовий до нових переговорів із путіним

18 листопада 2023, 17:51
Шольц заявив, що готовий до нових переговорів із путіним
Фото: Главком
Шольц закликав кремлівського диктатора зробити перший крок до можливого мирного врегулювання в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він готовий до нових переговорів із російським диктатором путіним. Однак це матиме сенс тільки в тому разі, якщо путін буде готовий діяти.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

Шольц закликав кремлівського диктатора зробити перший крок до можливого мирного врегулювання в Україні.

"Він повинен вивести війська. Однак наразі немає жодних ознак того, що це станеться, пояснив він, відповідаючи на запитання про можливість мирних переговорів. путін не повинен домогтися успіху у своїй меті - використовувати силу для анексії частини сусідньої країни", - заявив канцлер. 

Востаннє Шольц і путін розмовляли телефоном 2 грудня минулого року. Канцлер неодноразово заявляв, що він принципово готовий до подальших переговорів, але водночас необхідно, щоб з боку путіна були помітні зрушення.

Шольц укотре запевнив Україну в тому, що допомогу в обороні від російського вторгнення надаватимуть стільки, скільки буде потрібно.

Україна та росія проводили кілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Але поки що вони "на паузі". Президент Володимир Зеленський та інші представники влади зазначали, що Україна не повернеться за стіл переговорів, доки Москва не виведе свої війська.

Американський телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.

ШольцПутінрф тероризм

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