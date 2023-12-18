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Шольц заявив, що захворів на коронавірус

18 грудня 2023, 16:27
Шольц заявив, що захворів на коронавірус
Фото: Главком
Шольц зауважив, що це явно "не той сюрприз", якому він радіє.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заразився коронавірусом.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Х (Twitter).

"Мої поточні тести на COVID-19 показують дві смужки. Маючи мало симптомів, я розраховую на легкий перебіг хвороби і поки що просто працюю лише за своїм столом", – повідомив німецький канцлер.

Шольц зауважив, що це явно "не той сюрприз", якому він радіє.

Нагадаємо, нещодавно Шольц заявив, що Німеччина готова підтримувати Київ, якщо інші країни змушені будуть ослабити цю підтримку.

8 грудня Німеччина оновила список військової допомоги, яка надається Україні для протистояння аргесії росії. До нього увійшло більше 250 155-мм снарядів, 11 БПЛА, вантажівки та аптечки.

коронавірусШольцвійна в Україніросія окупанти

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