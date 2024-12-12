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Шольц готовий до нових переговорів з путіним – Die Zeit

12 грудня 2024, 10:31
Шольц готовий до нових переговорів з путіним – Die Zeit
Олаф Шольц
Раніше Шольц висловлював думку, що не вести діалог із диктатором путіним було б проявом політичної слабкості для Німеччини та Європи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче знову зателефонувати нелегітимному президенту росії путіну.

Про це пише німецька газета Die Zeit.

Як пише видання, за словами німецького політика засмутило, що російський диктатор не сказав нічого нового німецькому очільнику уряду.

"Це було неприємно, тому що він просто переказав усі свої формули", – сказав канцлер.
 
Тим не менш, телефонний дзвінок був необхідний, щоб дати зрозуміти путіну, що він не може сподіватися, що німецька підтримка  України ослабне, і попросити його, "що він також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру", – пояснив Шольц.
 
Попри все Німеччина, і зокрема Шольц готовий підтримувати діалог із очільником кремля і навіть телефонувати йому знову. 
 
"І це потрібно зробити, і я зроблю це знову. Але не варто мати з цього приводу ілюзій", – підкреслив канцлер ФРН.
 
Раніше Шольц висловлював думку, що не вести діалог із диктатором путіним було б проявом політичної слабкості для Німеччини та Європи. При цьому він зазначив величезну різницю в позиціях щодо війни в Україні між ним і президентом рф.
 
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором путіним. Це перші такі переговори за два роки. Дзвінок тривав близько години. За даними Sueddeutsche Zeitung, розмова відбулася після тривалої підготовки 15 листопада. Раніше Шольц кілька разів наголошував, що готовий говорити з путіним про можливі шляхи припинення загарбницької війни росії проти України.

 

Олаф Шольцвійна в Україніросія окупанти

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