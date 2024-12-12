Шольц готовий до нових переговорів з путіним – Die Zeit

Раніше Шольц висловлював думку, що не вести діалог із диктатором путіним було б проявом політичної слабкості для Німеччини та Європи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче знову зателефонувати нелегітимному президенту росії путіну.

Про це пише німецька газета Die Zeit.

Як пише видання, за словами німецького політика засмутило, що російський диктатор не сказав нічого нового німецькому очільнику уряду.

"Це було неприємно, тому що він просто переказав усі свої формули", – сказав канцлер.

Тим не менш, телефонний дзвінок був необхідний, щоб дати зрозуміти путіну, що він не може сподіватися, що німецька підтримка України ослабне, і попросити його, "що він також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру", – пояснив Шольц.