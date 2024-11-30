Шольц знову виступив проти надання Україні далекобійних ракет Taurus
30 листопада 2024, 20:33
Олаф Шольц
Він розкритикував кандидата на посаду канцлера Фрідріха Мерца, який підтримав цю ідею.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виступив проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на німецьке видання Tagesschau.
На партійній конференції в Берліні Шольц звинуватив кандидата на посаду канцлера від ХДС/ХСС Фрідріха Мерца в тому, що він "зайняв ризиковану позицію щодо політики в Україні", підтримуючи надання цих ракет.
"Я можу лише сказати: будьте обережні! Ви не граєте в російську рулетку з безпекою Німеччини", – заявив канцлер.
Шольц наголосив, що "коли йдеться про питання війни і миру, потрібна холодна голова". При цьому він наголосив, що також є прихильником справжніх переговорів про можливий мир, але не без участі України.
Нагадаємо, що 18 лисопада, речник уряду ФРН заявив, що позиція Шольца не давати Україні Taurus не зміниться.