Він розкритикував кандидата на посаду канцлера Фрідріха Мерца, який підтримав цю ідею.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виступив проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на німецьке видання Tagesschau.

На партійній конференції в Берліні Шольц звинуватив кандидата на посаду канцлера від ХДС/ХСС Фрідріха Мерца в тому, що він "зайняв ризиковану позицію щодо політики в Україні", підтримуючи надання цих ракет.

"Я можу лише сказати: будьте обережні! Ви не граєте в російську рулетку з безпекою Німеччини", – заявив канцлер.