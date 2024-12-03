Шольц звернувся до путіна після візиту в Київ

Німецький канцлер публічно заявив, що підтримка України з боку Німеччини триватиме

Канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікував "послання" російському правителю путіну після візиту до Києва, що відбувся у понеділок, 2 грудня.

Про це він написав у соціальній мережі X (Twitter).

Шольц підкреслив, що підтримка України з боку Німеччини триватиме.

"Моє послання з Києва gутіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не припиниться. Ми будемо стояти поруч з українським народом - стільки, скільки буде потрібно", - написав Шольц.

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо про несподіване прибуття німецького канцлера до України. Він говорив про солідарність з країною та обіцяв передати дотаткову зброю.