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Шольц звернувся до путіна після візиту в Київ

03 грудня 2024, 12:35
Шольц звернувся до путіна після візиту в Київ
Олаф Шольц
Німецький канцлер публічно заявив, що підтримка України з боку Німеччини триватиме
Канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікував "послання" російському правителю путіну після візиту до Києва, що відбувся у понеділок, 2 грудня.
 
Про це він написав у соціальній мережі X (Twitter).
 
Шольц підкреслив, що підтримка України з боку Німеччини триватиме.
 
"Моє послання з Києва gутіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не припиниться. Ми будемо стояти поруч з українським народом - стільки, скільки буде потрібно", - написав Шольц.
 
Нагадаємо, 2 листопада стало відомо про несподіване прибуття німецького канцлера до України. Він говорив про солідарність з країною та обіцяв передати дотаткову зброю.
війна в Україніросія окупантиОлаф Шольц

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