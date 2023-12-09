Шольц звинуватив росію в руйнуванні світового порядку в Європі

рф руйнує безпеку в Європі і тому Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України через ослаблення підтримки іншими.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на конференції Соціал-демократичної партії Німеччини, повідомляє Bild.

"росія вторглася в Україну. Жахливий напад на громадян України. Жахливий напад з боку країни, яка має і так найбільшу територію в Європі, з боку ядерної держави на другу за площею державу Європи. І в безпосередній близькості до нас", - заявив Шольц.

Він додав, що цим нападом рф анулювала всі угоди останніх десятиліть про мир і безпеку в Європі, коли країни домовилися не змінювати європейські кордони за допомогою насильства.

"Я назвав це зміною епох, тому що цим нападом росія скасувала всі угоди останніх десятиліть про мир і безпеку в Європі", - вважає канцеол.

"Ми не хочемо жити у світі, де велика країна домінує і визначає, що відбувається в маленькій країні по сусідству, керує там, зокрема, внутрішньою політикою. Ми не хочемо, щоб маленькі країни боялися великих. Це і є мир і безпека в Європі", - сказав канцлер Німеччини.

За його словами, Німеччина навіть має бути готовою до того, що їй доведеться робити ще більше, "коли інші ослабнуть".

"Президент путін не може очікувати, що ми відступимо", - зазначив Шольц.