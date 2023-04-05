Шольца перевірять на причетність до шахрайства на 30 млрд євро, - Politico

Німецький канцлер Олаф Шольц зіткнувся з розслідуванням у зв'язку зі скандалом щодо податкового шахрайства на 30 млрд євро.

Опозиція Німеччини хоче розпочати розслідування проти канцлера Олафа Шольца щодо його ймовірної причетності до масштабного скандалу з ухилянням від сплати податків.

Про це повідомляє Politico.

Як пише Politico, ця справа сягає періоду, коли Шольц був мером Гамбурга. Вона пов’язана з ширшою так званою справою Cum Ex, у межах якої держава Німеччини була ошукана на понад €30 млрд. Річ у тім, що деякі банки, компанії та приватні особи вимагали від влади податкових відшкодувань за нібито витрати, яких ніколи не було.

Скандал уже нависав над виборчою кампанією політика у 2021 році, але зрештою не мав суттєвого впливу, оскільки потенційна причетність Шольца залишалася незрозумілою. Зазначається, що скандал знову опинився на поверхні через нові деталі, які ставлять під сумнів його попередній захист.

Регіональний парламент Гамбурга планує викликати Шольца цієї весни – вже втретє – на засідання слідчої комісії, яка розслідуватиме цей скандал. Правоцентристський блок ХДС/ХСС також хоче ініціювати розслідування на національному рівні в Бундестазі. У фракції достатньо голосів у парламенті, щоб створити слідчу комісію.

Шольц опинився під пильною увагою через свої зв’язки з гамбурзьким банком, задіяним у схемі ухилення від сплати податків.

Під час перебування на посаді мера він тричі зустрічався наодинці з одним із власників банку M.M. Warburg & Co., який на той час уже перебував під слідством податкової інспекції міста. Чиновники планували повернути €47 млн, які, на їхню думку, були неправомірно отримані у зв’язку з шахрайством.

Хоча канцлер постійно заперечував своє втручання, він не відповідав на питання, що саме обговорювалося під час приватних зустрічей. Шольц кілька разів за останні 2,5 року заявляв, що не може пригадати змісту дискусій.