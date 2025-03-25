Шольца та його уряд офіційно звільнили в Німеччині

Штайнмаєр попросив Шольца продовжувати керувати офіційними справами його кабінету як виконувача обов’язків до призначення нового федерального уряду.

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца і 14 міністрів його кабінету.

Після інавгураційної сесії нового Бундестагу Штайнмаєр похвалив Шольца та уряд за роботу та вручив їм повідомлення про звільнення.

“Вам як федеральному уряду дуже часто доводилося діяти дуже швидко і рішуче”, – сказав Франк-Вальтер Штайнмаєр, нагадавши про пандемію коронавірусу, загарбницьку війну росії проти України, атаку Хамас на Ізраїль і подальшу війну в Газі.

Штайнмаєр подякував канцлеру насамперед за його реакцію на російське вторгнення в Україну, яку назвав "величезними зусиллями".