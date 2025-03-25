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Шольца та його уряд офіційно звільнили в Німеччині

25 березня 2025, 21:55
Шольца та його уряд офіційно звільнили в Німеччині
Фото: з вільного доступу
Штайнмаєр попросив Шольца продовжувати керувати офіційними справами його кабінету як виконувача обов’язків до призначення нового федерального уряду.
Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца і 14 міністрів його кабінету. 
 
Про це повідомляє Zeit.de.
 
Після інавгураційної сесії нового Бундестагу Штайнмаєр похвалив Шольца та уряд за роботу та вручив їм повідомлення про звільнення.
 
Вам як федеральному уряду дуже часто доводилося діяти дуже швидко і рішуче”, – сказав Франк-Вальтер Штайнмаєр, нагадавши про пандемію коронавірусу, загарбницьку війну росії проти України, атаку Хамас на Ізраїль і подальшу війну в Газі.
 
Штайнмаєр подякував канцлеру насамперед за його реакцію на російське вторгнення в Україну, яку назвав "величезними зусиллями". 
 
Водночас, як повідомили в Офісі президента, Штайнмаєр попросив Шольца продовжувати керувати офіційними справами його кабінету як виконувача обов’язків до призначення нового федерального уряду. Тимчасовий уряд теоретично все ще має всі повноваження, але, як правило, більше не прийматиме важливих рішень.
 
Наразі невідомо, коли буде сформовано новий уряд. Якщо лідер ХДС Фрідріх Мерц і його потенційний кабінет дотримуватимуться спочатку оголошеного графіку, вони можуть завершити свої коаліційні переговори до Великодня. Втім, нещодавно ХДС/ХСС і СДПН розвіяли надії на швидку угоду, мотивуючи це бажанням знайти найкращу точку дотику. Дискутуються питання міграції, економічної та податкової політики.

 

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