Шойгу назвав нових командувачів російським флотом

Чорноморський та Північний флоти рф також отримали нових командувачів.

Новим головнокомандувачем військово-морського флоту (ВМФ) російської федерації офіційно став адмірал Олександр Моїсеєв.

Про це повідомив міністр оборони Сергій Шойгу на селекторній нараді, пишуть російські ЗМІ.

Так, командувачем Північного флоту стане віце-адмірал Костянтин Кабанцов, а командувачем Чорноморського флоту – віце-адмірал Сергій Пінчук.

Раніше адмірал Олександр Моїсеєв і віце-адмірал Костянтин Кабанцов були на посадах як тимчасово виконуючі обов’язки.

Нагадаємо, на тлі серйозних втрат Чорноморського флоту у Криму, росія призначила нового тимчасового виконувача обов'язків головнокомандувача Військово-морського флоту (ВМФ) рф після відставки Миколи Євменов. Ним став адмірал Олександр Моїсеєв. До цього Моїсеєв командував Північним флотом, Кабанцов був начальником штабу цього флоту, Пінчук командував Каспійською флотилією.