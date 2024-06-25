Шойгу та Гєрасімова оголосили в міжнародний розшук
25 червня 2024, 16:55
Сергій Шойгу. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Виписали ордери за "ймовірні міжнародні злочини", вчинені з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт двох військових злочинців рф. Мовиться про ексміністра оборони рф Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу рф Валєрія Гєрасімова.
Про це повідомили в пресслужбі Міжнародного кримінального суду.
Як зазначається, ордер на арешт видали стосовно колишнього міністра оборони росії Сєргєя Шойгу, який ще нещодавно був однією з ключових осіб у війні, яку рф розв’язала проти України.
Крім того, ордер виданий і на начальника Генштабу рф Валєрія Гєрасімова. Виписали їх в контексті війни за ймовірні міжнародні злочини, вчинені з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.
Водночас в Офісі президента України додали, що ордери виписані стосовно нападів на цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру.
"Це напади на цивільні обʼєкти, енергетичну інфраструктуру, шкода цивільним людям та обʼєктам, а також злочини проти людяності. Шойгу та Гєрасімов несуть індивідуальну відповідальність", - підкреслив голова ОП Андрій Єрмак.