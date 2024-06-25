Шойгу та Гєрасімова оголосили в міжнародний розшук

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт двох військових злочинців рф. Мовиться про ексміністра оборони рф Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу рф Валєрія Гєрасімова.

Як зазначається, ордер на арешт видали стосовно колишнього міністра оборони росії Сєргєя Шойгу, який ще нещодавно був однією з ключових осіб у війні, яку рф розв’язала проти України.

Крім того, ордер виданий і на начальника Генштабу рф Валєрія Гєрасімова. Виписали їх в контексті війни за ймовірні міжнародні злочини, вчинені з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

Водночас в Офісі президента України додали, що ордери виписані стосовно нападів на цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру.

"Це напади на цивільні обʼєкти, енергетичну інфраструктуру, шкода цивільним людям та обʼєктам, а також злочини проти людяності. Шойгу та Гєрасімов несуть індивідуальну відповідальність", - підкреслив голова ОП Андрій Єрмак.