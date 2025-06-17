Шойгу вдруге за місяць поїхав до КНДР
Секретар Ради безпеки росії Сергій Шойгу вдруге за червень прибув до Пхеньяна для зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
Про це повідомляє Yonhap.
Цього разу Шойгу відвідує Пхеньян зі спеціальною місією, яку йому доручив правитель Росії Володимир Путін.
Однак в кремліне уточнили зміст доручення Путіна або деталі майбутніх переговорів Шойгу з Кімом.
Раніше російська делегація приїздила до КНДР.
Загалом це третя поїздка Шойгу до КНДР за останні три місяці на тлі інтенсивного розвитку між москвою і Пхеньяном дипломатичних та безпекових зв’язків, включаючи військову підтримку Північною Кореєю російської війни проти України.
Теперішній візит російського речника відбувається через відзначення москвою і Пхеньяном першої річниці підписання путіним і Кімом договору про всебічне стратегічне партнерство в червні минулого року, після чого північнокорейський режим почав масштабну передачу рф озброєння та направив свої війська для участі у бойових діях проти сил оборони України.