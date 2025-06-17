Шойгу вдруге за місяць поїхав до КНДР

Там він матиме зустріч із Кім Чен Ином.

Секретар Ради безпеки росії Сергій Шойгу вдруге за червень прибув до Пхеньяна для зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Yonhap.

Цього разу Шойгу відвідує Пхеньян зі спеціальною місією, яку йому доручив правитель Росії Володимир Путін.

Однак в кремліне уточнили зміст доручення Путіна або деталі майбутніх переговорів Шойгу з Кімом.

Раніше російська делегація приїздила до КНДР.

Загалом це третя поїздка Шойгу до КНДР за останні три місяці на тлі інтенсивного розвитку між москвою і Пхеньяном дипломатичних та безпекових зв’язків, включаючи військову підтримку Північною Кореєю російської війни проти України.

Теперішній візит російського речника відбувається через відзначення москвою і Пхеньяном першої річниці підписання путіним і Кімом договору про всебічне стратегічне партнерство в червні минулого року, після чого північнокорейський режим почав масштабну передачу рф озброєння та направив свої війська для участі у бойових діях проти сил оборони України.