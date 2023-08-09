Шойгу заговорив про загрозу ударів з боку Фінляндії

Під ударом – "критично важливі об'єкти на північному заході росії".

Міністр оборони росії Сєргєй Шойгу, який зберіг свою посаду після короткочасного збройного заколоту найманців групи "Вагнер", заявив про зростаючу загрозу із західного кордону, а саме – з боку Фінляндії, вступ якої до НАТО він назвав "серйозним дестабілізуючим фактором".

Про це заявив міністр оборони росії Сергій Шойгу, повідомляє Sky News.

"На фінській території ймовірне розміщення додаткових військових контингентів і ударних озброєнь НАТО, здатних на значну глибину вражати критично важливі об'єкти на північному заході росії", – сказав Шойгу на засіданні колегії міністерства.

За даними, озвученими Шойгу, у "безпосередній близькості від кордонів Союзної держави" (росії та білорусі) розміщено 360 тис. військовослужбовців, 8 тис. одиниць бронетехніки, 6 тис. артилерійських систем та мінометів, 650 літаків та гелікоптерів. Міністр не уточнював, чи входять до цього числа військовослужбовці та техніка на території України.

Нагадаємо, що голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер у липні заявив, що згідно з новими планами НАТО, Альянс прагне мати до 300 тисяч військовослужбовців, готових до передислокації на східний фланг протягом 30 днів. Наразі у стані готовності перебувають близько 40 тисяч військовослужбовців – від Естонії до Румунії.

Раніше Bloomberg, посилаючись на власні джерела, назвав малоймовірним, що НАТО найближчим часом розмістить бойові групи союзників на території Фінляндії. При цьому влада міста Каугува, розташованого за 350 км від кордону з рф, запропонувала НАТО створити на їх території першу в країні базу Альянсу.