ПОЛІТИКА НОВИНИДіяльність російських шпигунів у Німеччині, за оцінками розвідки ФРН, сягнула рівня, який спостерігався за часів холодної війни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шпигунська активність Росії сягнула рівня "холодної війни" - глава спецслужби ФРН
Методи стають дедалі грубішими, а способи - все більш жорстокими
Фото: Ukrinform
Таку думку висловив глава Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванґ, повідомляє DW.
"Досягнутий рівень був нам відомий лише з часів холодної війни", - цитує агентство керівника німецької спецслужби. В інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag він уточнив, що російська розвідка має до Німеччини багатоплановий інтерес "практично у всіх політичних сферах" - це і зовнішня політика, і політика озброєнь, оборонна політика та політика ЄС, і в першу чергу - політика санкцій проти Росії.
"Методи стають дедалі грубішими, а способи - все більш жорстокими", - зазначив Гальденванґ, нагадавши про вбивство Зелімхана Хангошвілі в Берліні у 2019 році, в якому прокуратура ФРН обвинувачує російські державні структури.
За словами глави Федерального відомства з охорони конституції, використовуючи велику кількість агентів, російські спецслужби намагаються "встановити контакти в середовищі осіб, що приймають політичні рішення".
Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль додав у спільному інтерв'ю з Гальденванґом, що такі країни, як Китай і Росія, використовують у Німеччині "нові засоби" з метою розвідки. За його словами, ці країни намагаються забезпечити собі перевагу і посіяти розбрат між західними державами за допомогою найрізноманітніших методів.
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