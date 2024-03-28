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ПОЛІТИКА

Шпигунський скандал у Польщі: Звільнення командувача Єврокорпусу, що навчав ЗСУ

28 березня 2024, 14:39
Шпигунський скандал у Польщі: Звільнення командувача Єврокорпусу, що навчав ЗСУ
з вільних джерел
Останніми місяцями генерал Громадзинський також служив у Міжнародній групі допомоги Україні у Вісбадені. Разом з американськими військовими він відповідав за підготовку українських військових.

У Польщі з посади командувача Єврокорпусу було звільнено генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського. Він відповідав за підготовку українських військових.

Про це повідомляє Міноборони Польщі та РАР.

Як пояснили у польському Міноборони, рішення ухвалили у зв'язку з отриманням нової інформації щодо офіцера. Зокрема, мова про захист секретної інформації.

"Ухвалене рішення щодо звільнення генерал-лейтенанта Громадзинського з посади командувача Єврокорпусу та його негайного повернення до країни", - сказано у повідомленні.

Останніми місяцями генерал Громадзинський також служив у Міжнародній групі допомоги Україні у Вісбадені. Разом з американськими військовими він відповідав за підготовку українських військових.

У Міноборони зауважили, що на посаду командувача Єврокорпусу буде негайно призначено іншого офіцера. Це дозволить забезпечити безперервність функціонування командування відповідних підрозділів.

Перед вступом на посаду Громадзинський пройшов повну процедуру перевірки спецслужбами. Після чого він отримав доступ до інформації стосовно найвищого рівня секретності в Польщі та НАТО. Зазначається, що раніше у керівних органів Альянсу до Громадзинського зауважень не виникало.

Єврокорпус є багатонаціональним командуванням швидкого реагування, що базується в Страсбурзі. Сили, що входять до складу багатонаціонального командування, можуть використовуватися в операціях під егідою Європейського Союзу, НАТО та Організації Об'єднаних Націй, включаючи гуманітарні та рятувальні місії, а також миротворчі місії та місії з підтримання миру.

Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь росії.

Польщашпигунство

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