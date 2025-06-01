Шпигунство Китаю за промисловістю Нідерландів посилюється

Особлива увага приділяється напівпровідникам

Китай активізує зусилля зі шпигунства за Нідерландами.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, пише Reuters.

"Напівпровідникова промисловість, у якій ми є технологічним лідером, або, звісно, технологічно просунута, щоб отримати цю інтелектуальну власність, - це цікаво Китаю", - сказав він в інтерв'ю в кулуарах безпекової зустрічі Shangri-La Dialogue у Сінгапурі.

За його словами, стеження китайців не припинилося і триває.