Матеріали:
Теми:

Шпигунство росії зменшилось після видворення та обмеження видачі віз – розвідка Фінляндії

30 березня 2023, 17:58
Шпигунство росії зменшилось після видворення та обмеження видачі віз – розвідка Фінляндії
Фото: korrespondent.net
Видворення російських розвідників та часті відмови у видачі віз суттєво зменшили розвідувальні операції москви у Фінляндії за останній рік.

Про це розказали в Службі безпеки та розвідки Фінляндії. 

Повідомляє Associated Press.

Зменшення кількості співробітників розвідки та обмеження на перетин російсько-фінляндського кордону на тлі війни росії в Україні значно погіршили умови роботи російських шпигунів у Фінляндії, заявили в фінській Службі безпеки.

Фінське розвідувальне відомство додало, що російська розвідка була стиснута в країні через здатність Служби безпеки виявляти шпигунські операції в минулому році.

"Російська розвідувальна діяльність (у Фінляндії) скоротилася приблизно до половини свого колишнього розміру минулого року", - сказав директор фінської Службі безпеки Антті Пелттарі. Він додав, що основною причиною скорочення були висилка підозрюваних у шпигунстві і відмови у видачі віз за рекомендацією його відомства.

В матеріалі йдеться, що операції під дипломатичним прикриттям традиційно були основним інструментом російської розвідки за кордоном, і москва намагається використовувати, серед інших методів, кібершпигунство, щоб компенсувати дефіцит агентурної розвідки.

"Хоча росія все ще намагається розміщувати офіцерів розвідки під дипломатичним прикриттям, їй доведеться знайти способи компенсувати дефіцит кадрової розвідки, наприклад, все частіше застосовуючи інші форми таємних операцій за кордоном", - підсумував Пелтарі.

РосіявізиФінляндіяшпигунрозвідка

Останні матеріали

Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Політика
Відповідь на шантаж Анкари. Вихід США зі стратегічної авіабази Інджирлік нагадав би Туреччині, що її вплив має межі – CEPA
Переклад iPress – 30 березня 2023, 16:21
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Політика
Війна росії проти України не може бути виправдана. росія не має отримати жодних територіальних поступок – експосли США в Україні
Переклад iPress – 30 березня 2023, 13:22
В очікуванні контрнаступу.
Політика
В очікуванні контрнаступу. "Зоопарк" західних танків матиме реальне значення проти російських "динозаврів" Т-55 – Hudson Institute
Переклад iPress – 30 березня 2023, 10:06
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Політика
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 березня 2023, 09:45
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 березня 2023, 16:03
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Політика
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Переклад iPress – 28 березня 2023, 12:48
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється