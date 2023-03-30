Шпигунство росії зменшилось після видворення та обмеження видачі віз – розвідка Фінляндії

Видворення російських розвідників та часті відмови у видачі віз суттєво зменшили розвідувальні операції москви у Фінляндії за останній рік.

Про це розказали в Службі безпеки та розвідки Фінляндії.

Повідомляє Associated Press.

Зменшення кількості співробітників розвідки та обмеження на перетин російсько-фінляндського кордону на тлі війни росії в Україні значно погіршили умови роботи російських шпигунів у Фінляндії, заявили в фінській Службі безпеки.

Фінське розвідувальне відомство додало, що російська розвідка була стиснута в країні через здатність Служби безпеки виявляти шпигунські операції в минулому році.

"Російська розвідувальна діяльність (у Фінляндії) скоротилася приблизно до половини свого колишнього розміру минулого року", - сказав директор фінської Службі безпеки Антті Пелттарі. Він додав, що основною причиною скорочення були висилка підозрюваних у шпигунстві і відмови у видачі віз за рекомендацією його відомства.

В матеріалі йдеться, що операції під дипломатичним прикриттям традиційно були основним інструментом російської розвідки за кордоном, і москва намагається використовувати, серед інших методів, кібершпигунство, щоб компенсувати дефіцит агентурної розвідки.

"Хоча росія все ще намагається розміщувати офіцерів розвідки під дипломатичним прикриттям, їй доведеться знайти способи компенсувати дефіцит кадрової розвідки, наприклад, все частіше застосовуючи інші форми таємних операцій за кордоном", - підсумував Пелтарі.