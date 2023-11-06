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ПОЛІТИКА

Шпигуни путіна, вигнані зі Заходу, не можуть знайти роботу в рф

06 листопада 2023, 20:18
Шпигуни путіна, вигнані зі Заходу, не можуть знайти роботу в рф
Стоп росія
Підписанти колективного листа до президента рф путіна підкреслюють, що цим зверненням домагаються справедливості, а не скаржаться.

Співробітники дипломатичних місій рф на Заході, вислані через повномасштабне вторгнення росії в Україну у 2022 році, підписали президенту країни путіну колективний лист із проханням допомогти в їхньому скрутному становищі.

Про це пише російське медіа The Insider.

Як стверджує видання, повідомлення надійшло від джерела в адміністрації президента росії, проте імена 11 осіб, які підписали цей документ, невідомі.

Після 24 лютого 2022 року першою реакцією міжнародної громадськості, яку очолили США, стали санкції, спрямовані на ізоляцію економіки рф. Передбачувані заходи включали, зокрема, висилку 698 російських дипломатів із країн ЄС. При цьому The Insider повідомляє, що майже половина з них були кадровими офіцерами спецслужб, ГРУ, СЗР і ФСБ.

"Для багатьох родин цих офіцерів неочікуваний від'їзд із дипломатичних місій став особистою трагедією і породив численні проблеми", — йдеться в листі.

Крім тих негараздів, які принесла офіцерам розвідки висилка із західних країн, серед проблем, з якими вони зіткнулися, — оплата проживання в москві та пошук місць у школах і дитячих садках для своїх дітей.

"Майже всі" дружини цих співробітників "мають вищу освіту і самі пішли шукати роботу, але гідних професій і зарплат просто немає", — йдеться в листі, в якому наведено, на їхній погляд, обурливий приклад, коли дружині одного з офіцерів запропонували попрацювати розвізницею піци.

Водночас, як зауважує видання, у листі йдеться про те, що спроби МЗС росії знайти місця для висланих співробітників в інших російських посольствах в Африці, Азії, Південній Америці та країнах колишнього СРСР насправді не увінчалися успіхом — посади вже зайняті.

Підписанти наголошують, що після початку того, що кремль називає "спеціальною військовою операцією", Євросоюз просто-напросто "оголосив дипломатичну війну нашій країні", в якій російські розвідники, що "виконують складну, а часом й ризиковану" роботу, були змушені залишити європейські країни.

У листі також оскаржуються повідомлення, опубліковані на Заході, в яких офіцерів російської розвідки звинувачують у "некомпетентності та бездіяльності, а іноді навіть у грубому непрофесіоналізмі".

Стверджують також автори листа до путіна, що до повномасштабної агресії вони надали життєво важливу інформацію про військовий потенціал України. Крім того, The Insider розповів, як ГРУ непоміченим попередило москву про те, що українці не вітатимуть російські війська як визволителів.

"Однак путін більше довіряв не доповідям розвідки, а своєму куму Віктору Медведчуку, згодом обміняному на полонених бійців "Азова", а також експрезиденту України Віктору Януковичу, який утік до росії, і колишньому прем'єру Миколі Азарову. Вони навперебій переконували Путіна, що весь український народ із нетерпінням чекає на свого визволителя від київського режиму", — підкреслює видання.

Також видання повідомило, що підписанти незадоволені журналістами, які нібито погано висвітлюють подвиги загиблих в Україні товаришів по службі зі штурмових бригад ГРУ.

ПутінГРУвійна в Українірф тероризмшпигуни

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