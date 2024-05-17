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Шрі-Ланка має намір повернути своїх громадян з армії рф – Reuters

17 травня 2024, 09:31
Шрі-Ланка має намір повернути своїх громадян з армії рф – Reuters
Фото: з вільного доступу
Влада Шрі-Ланки вже отримала 288 скарг від членів сімей громадян, які незаконно виїхали воювати в Україну.

Шрі-Ланка планує направити делегацію високого рівня до росії для розслідування щодо сотень своїх громадян, які воюють у війні проти України.

Про це пише Reuters.

До цієї делегації увійдуть міністр оборони Шрі-Ланки Камаль Гунаратне та колишній посол у росії.

За даними Міністерства оборони, кампанії в соціальних мережах з вербування були націлені на колишніх військовослужбовців, їм обіцяли високі зарплати та громадянство. Такі пропозиції виявилися привабливими, оскільки Шрі-Ланка намагається вийти з найбільшої фінансової кризи за понад 70 років.

Раніше цього місяця влада країни розпочала розслідування повідомлень про те, що громадян, переважно з військовим вишколом, направили на війну проти України, заявив міністр закордонних справ Тарака Баласурія.

"Основна проблема полягає у визначенні точної кількості людей у росії. Згідно з неофіційними джерелами, приблизно 600-800 людей зі Шрі-Ланки перебувають у росії", – сказав він.

Влада Шрі-Ланки вже отримала 288 скарг від членів сімей громадян, які незаконно виїхали воювати в Україну, і затримала сім людей, пов’язаних із вербуванням чоловіків. Уже щонайменше 16 відставних військових загинули у війні проти України.

 

Шрі-Ланкавійна в Україніросія окупантивійська в Україні

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