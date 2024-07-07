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ПОЛІТИКА

Штаб Байдена передав схвалені запитання радіоведучим перед інтерв'ю – AP

07 липня 2024, 10:41
Штаб Байдена передав схвалені запитання радіоведучим перед інтерв'ю – AP
з вільних джерел
Інтерв’ю з Байденом з’явилися в четвер на радіошоу для чорношкірих у критичних штатах Вісконсін і Пенсільванія.

Передвиборний штаб президента США Джо Байдена надав списки схвалених запитань двом радіоведучим. Вони брали у президента перші інтерв'ю після невдалого виступу на дебатах.

Про це заявили обидва ведучі в суботу, повідомляє AP.

Інтерв’ю з Байденом з’явилися в четвер на радіошоу для чорношкірих у критичних штатах Вісконсін і Пенсільванія.

Радіоведучий Ерл Інгрем заявив у суботу, що помічники Байдена зв'язалися з ним і заздалегідь надіслали список із чотирьох запитань, які не обговорювалися.

"Вони дали мені точні запитання. Не було ніякого руху туди-сюди ", - розповів агентству Інгрем.

Проте надалі, як повідомило джерело агентства, штаб Байдена планує утримуватися від пропозицій запитань.

AP пише, що інтерв'ю були задумані як частина зусиль щодо відновлення віри в здатність Байдена не лише керувати протягом наступних чотирьох років, але й успішно проводити кампанію. Проте, це викриття викликало запитання, чи Байден взагалі здатний діяти в рамках незапланованих ситуацій, вважають журналісти.

Передвиборний штаб Байдена зазначив, що пропонувати запитання — це звичайна практика, і що ухвалення запитань не є обов'язковою умовою для самих інтерв'ю.

Інгрем поставив чотири запитання у своєму 18-хвилинному інтерв'ю. Він запитав, чи може Байден "розповісти про деякі досягнення, які ми можемо знати чи не знати, з вашого послужного списку, особливо тут, у Вісконсіні"; що поставлено на карту для чорношкірих виборців; що сказав би Байден людям, які вірять, що їхнє голосування не має значення; чи міг би він розповісти про свій виступ на дебатах і про зауваження Трампа.

Нагадаємо, в ніч на 28 червня в США відбулися теледебати між Байденом і Трампом, основними претендентами на президентське крісло. За оцінками експертів і результатами опитування громадської думки, переможцем дебатів став Трамп. Виступ Байдена був настільки провальним, що у США зазвучали заклики до Демократичної партії щодо заміни кандидата в президенти.

дебатиБайденВибори в США

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