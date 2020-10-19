Штаб ООС назвав дату запуску та пропускну спроможність нового КПВВ на Донбасі

У Луганській області продовжують роботи з розбудови додаткового пункту пропуску через лінію зіткнення в місті Щастя.

На новому пункті облаштують санітарні зони, медичні модулі, пункти надання адміністративних послуг, пункт обігріву та намети для відпочинку людей, які перетинають КПВВ, повідомляє "Громадське". Це вдалося організувати "за підтримки міжнародних гуманітарних організацій".

У штабі очікують, що його пропускна спроможність в’їзду-виїзду складе 10-15 тисяч людей за добу.