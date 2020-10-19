Штаб ООС назвав дату запуску та пропускну спроможність нового КПВВ на Донбасі
На новому пункті облаштують санітарні зони, медичні модулі, пункти надання адміністративних послуг, пункт обігріву та намети для відпочинку людей, які перетинають КПВВ, повідомляє "Громадське". Це вдалося організувати "за підтримки міжнародних гуманітарних організацій".
У штабі очікують, що його пропускна спроможність в’їзду-виїзду складе 10-15 тисяч людей за добу.
Так вирішили на ТКГ
Рішення про створення нового КПВВ ухвалили 22 липня 2020 року під час зустрічі Тристоронньої контактної групи. До будівництва пішохідного сполучення залучали представників військово-цивільних адміністрацій Луганської області, робітників Попаснянського районного водоканалу та регіональної служби автомобільних доріг.
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