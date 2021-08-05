CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСША приєднуються до "Крайстчерчського заклику" задля викорінення терористичного й екстремістського контенту в інтернеті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штати долучилися до глобальної ініціативи протидії екстремізму в мережі
Протидія використанню інтернету терористами й екстремістами для радикалізації та вербування є важливим пріоритетом Сполучених Штатів
Фото: gettyimages.com
Як передає власний кореспондент Укрінформ, про це йдеться в заяві речниці Білого дому Джен Псакі.
"Протидія використанню інтернету терористами й екстремістами для радикалізації та вербування є важливим пріоритетом Сполучених Штатів", - зазначила Псакі.
Вона додала, що приєднуючись до "Крайстчерчського заклику", США "не робитимуть кроків, які порушили б свободу слова".
За словами представниці Білого дому, Сполучені Штати охоче візьмуть участь у віртуальному саміті, присвяченому другій річниці цієї ініціативи, який відбудеться 14 травня.
"Крайстчерчський заклик"– глобальне зобов’язання урядів і компаній щодо співпраці у боротьбі з терористичним та екстремістським контентом в інтернеті. Його підписали в Парижі 15 травня 2019 року президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, представники Великої Британії, Канади, Ірландії, Норвегії, Індонезії, Йорданії, Сенегалу. Окрім того, до ініціативи долучилися тодішній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та керівники провідних інтернет-компаній - Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Youtube, Daily Motion, Amazon, Qwant.
Ініціативу названо на честь міста Крайстчерч у Новій Зеландії, де 15 березня 2019 року внаслідо масової стрілянини загинули більш як пів сотні осіб.
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