Штати обговорять прискорення постачань зброї Україні

Зустріч відбудеться у Брюсселі цього тижня, на ній головуватиме національний директор з питань озброєнь міністерства оборони США доктор Вільям ЛаПланте.

Сполучені Штати проведуть спеціальну зустріч із питань озброєнь оборонних відомств понад 40 країн. Мета — прискорити виробництво та доставку військової допомоги Україні.

Про це повідомив речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

"Зустріч відбудеться за участі директорів з питань озброєнь та представників понад 40 країн, Європейського союзу й НАТО, які зосереджені на глобальних зусиллях з прискорення виробництва й підтримки потенціалу, життєво важливого для захисту України від неспровокованої та незаконної агресії росії", — зазначив представник Пентагону.

Він конкретизував, що національний директор з питань озброєнь Міністерства оборони США доктор Вільям ЛаПланте буде очолювати зустріч у Брюсселі на цьому тижні.