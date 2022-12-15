Штати ввели нові санкції проти росії

Міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про запровадження санкцій проти десятків фінансових установ росії, олігарха володимира потаніна, мережі його організацій, а також інших осіб, пов’язаних з урядом рф

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

"Сьогодні OFAC додає 18 організацій, пов’язаних із сектором фінансових послуг рф, до списку санкцій SDN", - зазначається в документі.

Крім того, Державний департамент США одночасно вносить до санкційного списку відомого російського олігарха потаніна, мережу його організацій, а також понад 40 інших осіб, пов’язаних з урядом російської федерації.

Зокрема, до переліку обмежень Мінфіну США потрапили 17 дочірніх компаній російського ВТБ Банку – другого за масштабами банку в росії, який перебуває під санкціями з лютого 2022 року. Ці фінансові компанії зареєстровані у самій рф, Великій Британії й на Кіпрі.

Разом із запровадженням обмежень Держдепу проти одного з найбагатших росіян володимира потаніна OFAC включив до санкційного списку ПАТ "росбанк" - комерційний банк, який відіграє роль ключової кредитної установи для російського уряду. Крім того, у чорному списку опинилася холдингова компанія «Інтеррос», напряму пов’язана з потаніним, а також дружина та дорослі діти олігарха.

Обмеження Держдепартаменту США введені, зокрема, проти першого віцепрем’єра рф андрія белоусова, віцепрем’єрів дмитра чернишенка, сергія франка, олега белозьорова, олексія сазанова. Крім того, санкції запроваджені проти десятків губернаторів та урядовців місцевого рівня та деяких членів їхніх сімей.

У окремий перелік потрапили призначенці окупаційної влади рф у Харківській, Херсонській й Донецькій областях України.

У Мінфіні США уточнили, що нинішній пакет санкцій введений у межах зусиль США щодо ізоляції росії від світової фінансової системи на тлі її агресії проти України. Очікується, що економіка рф суттєво скоротиться в нинішньому році та продовжить скорочуватися наступного. Крім того, втрачені інвестиції, експортний контроль та обмеження для реального економічного зростання рф матимуть наслідки на роки вперед.

Банківські санкції підривають зусилля рф щодо імпортозаміщення, а також власне імпорт ключових компонентів. "Таким чином, росії довелося збільшити залежність від своїх міжнародних резервів для підтримки оборонної промисловості й виробництва, а також пом’якшити вплив війни на громадськість", - зауважили в Мінфіні США.

Минулого тижня уряд США оголосив про запровадження санкцій проти повітряно-космічних сил росії, 934 центру безпілотної авіації та командування військово-транспортною авіацією через закупівлю й застосування іранських дронів по мирних містах України.

Крім того, США запровадили санкції проти високопосадовців російської влади, а також осіб, причетних до фільтрації на окупованих територіях України, тортур, переселення дітей, проведення псевдореферендумів та інших злочинів.