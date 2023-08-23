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Штати витратили 3% воєнного бюджету на допомогу ЗСУ – сенатор Грем

23 серпня 2023, 21:55
Штати витратили 3% воєнного бюджету на допомогу ЗСУ – сенатор Грем
Джерело: .ukrinform
За його словами, американська розвідка переоцінила міць російської армії на початку повномасштабного вторгнення.

США витратили менше 3% воєнного бюджету на допомогу українським військовим, які знищили половину армії рф.

Про це заявив сенатор США Ліндсі Грем на пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

"США витрачали мільярди під час холодної війни, щоб запобігти російській агресії. Зараз ми витратили в Україні менш як 3% нашого оборонного бюджету на допомогу українським військовим, а вони знищили половину російської армії. Це найкраща інвестиція для американської безпеки за весь час. Україна прекрасний партнер! Ми не бачили такого партнера з часів Черчилля", - сказав Грем.

Також сенатор зауважив, що американська розвідка дуже помилялася перед російським вторгненням, сильно переоцінюючи міць російської армії.

"Нам казали, коли почалося російське вторгнення, що Київ впаде за чотири дні, а країна за три тижні. Це було найбільше нерозуміння українців та переоцінка російської армії нашою розвідкою. Я сам думав, що російська армія краще, ніж вони є", - зауважив Грем.  

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