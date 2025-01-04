Компанія Integrity Tech є великим урядовим підрядником КНР, який має зв’язки з Міністерством державної безпеки

Уряд Сполучених Штатів запровадив санкції проти китайської компанії з кібербезпеки Integrity Tech, тісно пов’язаної з Міністерством державної безпеки КНР, за її роль у численних комп’ютерних зламах у США та інших країнах.

Про це заявив у п’ятницю речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Хакери з КНР, які працюють на Integrity Tech, відому в приватному секторі як Flax Typhoon, працювали за вказівками китайського уряду та уражали критичну інфраструктуру в Сполучених Штатах і за кордоном. Хакери Flax Typhoon успішно атакували численні американські та іноземні корпорації, університети, державні установи, телекомунікаційних провайдерів та медіаорганізації", - зауважив представник американського відомства.

При цьому зазначається, що Сполучені Штати докладали зусиль разом із союзними країнами у форматі Five Eyes, щоби викрити зловмисні тактики китайських кіберсуб’єктів та посилити безпеку від цих загроз.

Нагадаємо, компанія Integrity Tech є великим урядовим підрядником КНР, який має зв’язки з Міністерством державної безпеки. Офіційно вона надає послуги державним і муніципальним бюро державної безпеки та громадської безпеки, а також іншим державним підрядникам з кібербезпеки КНР.