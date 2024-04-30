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ПОЛІТИКА

Штайнмаєр став об'єктом критики через висловлення щодо постачання Taurus для України

30 квітня 2024, 14:31
Штайнмаєр став об'єктом критики через висловлення щодо постачання Taurus для України
Фото: Укрінформ
Штайнмаєр зазначив, що політику Шольца підтримує більшість німців і розкритикував тих політиків і експертів, які виступають за постачання Taurus Україні.

Впливові німецькі політики різко розкритикували заяви федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо дебатів про постачання зброї в Україну.

Про це повідомляє Welt.

Поштовхом стала поява Штайнмаєра на конференції читачів Frankfurter Allgemeine Zeitung минулого четверга.

Штайнмаєр високо оцінив курс федерального уряду під керівництвом канцлера Олафа Шольца. Німеччина є "другим за значущістю прихильником України", він не очікував цього два роки тому, наводить FAZ слова федерального президента.

Під час дебатів про можливу поставку систем озброєнь, таких як крилаті ракети Taurus, Штайнмаєр висловив критику: "Військові експерти, експерти з калібру роблять це... із захватом і зростаючими амбіціями".

Штайнмаєр зазначив, що політику Шольца підтримує більшість німців і розкритикував тих політиків і експертів, які виступають за постачання Taurus Україні.

Речення про "експертів з калібру" викликало критику. "Чому федеральний канцлер і федеральний президент не можуть чітко виправдати свою позицію щодо Taurus, не ображаючи іншу сторону і не самовихваляючись?" – зазначила політик "Зелених" Агнешка Бруггер. За її словами, ситуація в Україні надто серйозна для "дрібного внутрішньополітичного шоу".

Виявився роздратованим і військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені, якого часто цитують ЗМІ. Він поширив дві фотографії Штайнмаєра під назвою "Великі успіхи німецької дипломатії". "З високої посади федерального президента давайте зневажимо тих, хто думає не так як канцлер. Якщо ви не усвідомлюєте, наскільки це ганебно, значить, ви вже живете у своїй прекрасній бульбашці зарозумілості", – сказав він.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн назвала заяви Штайнмаєра "просто негідними" з огляду на його посаду. "Замість того, щоб відповідати своїй ролі федерального президента і виступити перед громадянами з великою промовою, щоб пояснити їм серйозність ситуації, він висміює експертів, щоб захистити свою Соціал-демократичну партію", – зазначила вона.

Німеччинадопомога УкраїніШтанмаєрTaurus

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